Белоус: введение Fan ID нужно было обсуждать с фанатами, а их поставили перед фактом

Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал решение фанатов бойкотировать матчи из-за закона о Fan ID.

Напомним, 17 декабря Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.

«Разработчики Fan ID и те, кто его подписал, не до конца вникли в суть. Все это нужно было обсуждать с активистами фанатов. Они обязаны были все им объяснить. А получилось так, что болельщиков поставили перед фактом.

Лично я не вижу в этом законе ничего страшного. Если нужно будет, я постою лишний час и получу свой паспорт.

Не вижу необходимости при нынешних возможностях вводить систему Fan ID и ставить все под тотальный контроль. Надо с уважением отнестись к претензиям болельщиков и отложить на год всю эту историю», — приводит слова менеджера «РБ Спорт».

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Он уже применялся в России на матчах Кубка Конфедераций 2017 года, а также на чемпионате мира — 2018.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о введении Fan ID.