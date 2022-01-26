Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стала известна страна с самым крупным долгом в бюджеты ООН 07:25
Германия призвала отказаться от санкций против России в энергетике 07:24
В России заявили, что поставляемое США Киеву оружие окажется в руках боевиков 07:22
Выступающая за сборную Польши фигуристка высказалась о давлении... 07:17
Названы восемь эффективных препаратов для лечения «омикрона» 07:00
Доктор Мясников рассказал о неочевидных признаках рака 06:54
Россия обвинила США в саботировании работы по борьбе с киберпреступностью 06:54
Россиянам пообещали связь LTE на всех федеральных трассах страны 06:51
Бутырская назвала катастрофой пропуск Олимпиады-2022 Колядой 06:38
До -6°C и гололедица ожидается в Москве 26 января 06:29
Бесплатная ставка 2000 р.

Белоус: введение Fan ID нужно было обсуждать с фанатами, а их поставили перед фактом

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Футбольный менеджер Юрий Белоус прокомментировал решение фанатов бойкотировать матчи из-за закона о Fan ID.

Напомним, 17 декабря Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года.

«Разработчики Fan ID и те, кто его подписал, не до конца вникли в суть. Все это нужно было обсуждать с активистами фанатов. Они обязаны были все им объяснить. А получилось так, что болельщиков поставили перед фактом.

Лично я не вижу в этом законе ничего страшного. Если нужно будет, я постою лишний час и получу свой паспорт.

Не вижу необходимости при нынешних возможностях вводить систему Fan ID и ставить все под тотальный контроль. Надо с уважением отнестись к претензиям болельщиков и отложить на год всю эту историю», — приводит слова менеджера «РБ Спорт».

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях. Он уже применялся в России на матчах Кубка Конфедераций 2017 года, а также на чемпионате мира — 2018.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о введении Fan ID.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть