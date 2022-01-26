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Вайсфельд оценил состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022

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Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд оценил состав сборной России на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

«Прочитал все высказывания относительно составов сборной России и других команд на Игры. Мне кажется, что нужно забыть эти интервью, а оставить комментарий Вячеслава Фетисова.

Он произнес: «Тренеры несут ответственность за результат, они осознают эту ответственность и считают, что с этими людьми могут добиться поставленной цели. Это их выбор, и сейчас обсуждать его нет смысла». Это как спорить, что лучше: Mercedes или BMW?

После Олимпиады можно будет сказать, правильный выбор был или нет. На сегодняшний день у тех, кто занимался комплектованием команды, такое видение. Нам остается только смотреть и делать выводы», — приводит слова Вайсфельда РИА «Новости».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Сборная России является действующим победителем мужского хоккейного турнира. В финале ОИ-2018 отечественная национальная команда в овертайме оказалась сильнее немцев (4:3).

Ранее Алексей Жамнов рассказал, как ситуация с COVID-19 влияет на подготовку национальной команды к Олимпиаде-2022 в Пекине.

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Олимпиада 2022
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