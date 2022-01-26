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Вайсфельд заявил, что Капризов по таланту сопоставим с Малкиным и Овечкиным

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Reuters

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал 100-е набранное очко форварда «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Из отечественных хоккеистов быстрее первые 100 очков набрали только Александр Овечкин и Евгений Малкин.

«Не удивлен его результативностью. По степени таланта Капризов вполне сопоставим с Малкиным и Овечкиным. Он в более старшем возрасте стал играть в НХЛ», – приводит слова Вайсфельда РИА «Новости».

Напомним, 24 января «Миннесота Уайлд» переиграла в матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» (8:2). Капризов оформил две результативные передачи.

Всего в этом сезоне 24-летний россиянин набрал 49 (17+32) очков в 37 матчах и является лидером «Миннесоты» по результативности.

Таким образом, после 38 сыгранных матчей «Миннесота» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 53 очка.

Ранее издание The Athletic оценило выступление Александра Овечкина по итогам первой половины сезона Национальной хоккейной лиги.

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Хоккей. НХЛ
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