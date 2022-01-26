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Португальский защитник «Днепра-1» высказался о напряженной ситуации на Украине

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Vasily Fedosenko/Reuters

Португальский защитник «Днепра-1» Нелсон Монте высказался о ситуации на границе Украины и России.

«В Украине, говорили с иностранными футболистами, и по информации, которой я владею, эта атмосфера напряженности существует с начала конфликта, будет лишь психологическая война.

Я много слежу за новостями на португальском телевидении... Ноль, ничего. Мы продолжаем жить нормальной жизнью. Мы прибыли на сборы в Турцию, но в Украине все как прежде», — приводит слова защитника Record.

Ранее украинский футболист Олег Маик рассказал о своей карьере в чемпионате Польши и о суровом отношении местных к украинским игрокам.

«Больше всего удивило отношение поляков к украинцам. Они считают нас своими рабами. У меня был случай в «Дрвенце», когда я забил гол и после матча ко мне подходит вице-президент и говорит: «Мы не очень тобой довольны». Это очень комично смотрелось», — передает слова Маика FanDay.

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Футбол. Чемпионат России
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