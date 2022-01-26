Семин дал совет Миранчуку для успешного выступления в «Аталанте»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на новость о том, что наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини лично заблокировал трансфер российского хавбека Алексея Миранчука.

«Гасперини рассчитывает на Миранчука, если принял такое решение. Сейчас проблемы у Иличича, у других футболистов — это шанс для Миранчука. Необходимо выкладываться на тренировках и сохранять позитивный настрой.

Миранчуку по силам закрепиться в «Аталанте», все данные для этого у него есть. Когда Алексей выходит на поле, он хорошо делает свою работу», — цитирует специалиста Sport24.

В текущем сезоне 26-летний россиянин выходил на поле в 15 матчах «Аталанты» в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов, отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Всего за полтора года в итальянском клубе у Миранчука восемь голов и четыре результативные передачи в 46 матчах.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не хочет отпускать Алексея Миранчука в «Дженоа», несмотря на договоренности клубов.