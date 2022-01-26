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Ветеран ММА ударил зрителя на UFC 270

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UFC

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Дон Фрай вступил в перепалку с двумя зрителями турнира UFC 270.

На видео от TMZ видно, как Фрай ударил одного из зрителей. Возможно, оппоненты 56-летнего экс-спортсмена не знали, что разговаривают с бывшим бойцом.

Фрай дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 1996 году, также он выступал в Pride.

В главном событии UFC 270 Фрэнсис Нганну одержал победу над Сирилем Ганом. Отметим, что перед поединком Нганну также являлся действующим чемпионом промоушена, а Ган являлся обладателем временного пояса.

Нганну в профессиональной карьере одержал 27 побед при трех поражениях, в UFC он дебютировал в декабре 2015 года. Ган потерпел первое поражение в своей карьере. До этого француз имел рекорд 10-0. Его первый поединок в UFC состоялся в августе 2019 года.

Турнир UFC 270 прошел в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр».

Ранее Нганну пожаловался на условия контракта с UFC после победы над Ганом.

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