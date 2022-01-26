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Капитан сборной России по мини-футболу назвал ключевой момент в матче с Хорватией

Абрамов назвал удаление хорватского игрока ключевым моментом в матче ЧЕ

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@teamrussia/Twitter

Капитан сборной России по мини-футболу Сергей Абрамов высказался о победе над Хорватией (4:0) в матче финальной стадии чемпионата Европы.

«Переломный момент настал в самом начале, когда у хорватов был удален игрок, а мы быстро реализовали численное преимущество и повели в счете.

Хорватия становится совсем другой командой, если им необходимо отыгрываться. Мы сумели забить второй, а потом и третий мяч, после чего стали действовать по счету. Мы досконально изучили соперника», — приводит слова Абрамова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В составе россиян забитыми мячами отличились Артем Антошкин (дубль), Паулиньо и Иван Чишкала.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, сборная России возглавила группу C, набрав шесть очков. Хорватия занимает вторую позицию, имея в своем активе два балла.

В следующем матче группового этапа национальная команда России проведет встречу с Польшей. Игра состоится 29 января.

Ранее сборная России разгромила команду Словакии.

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