Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Роднина оценила шансы российских фигуристов на ОИ-2022 после замены Коляды 01:18
Вирусолог назвал сроки выхода на плато по коронавирусу в России 01:11
Лидер Приднестровья заявил, что Россия спасла Молдавию от кровавого конфликта 01:11
На Украине заявили, что Киев не собирается «воевать»... 01:10
США может вернуть своих дипломатов из КНР 00:57
Президент «Урала» Иванов рассказал, почему советовал Адамову выбрать... 00:53
Толстой не смог избраться вице-спикером ПАСЕ 00:50
Капитан сборной России по мини-футболу назвал ключевой момент в матче... 00:38
Прайс сделал заявление о диалоге России с американскими союзниками 00:37
Российские католики помолятся за мир на Украине 00:35
Бесплатная ставка 2000 р.

Организаторы ОИ-2022 раздают презервативы участникам, несмотря на антиковидные правила

close
100%
Reuters

Организаторы Олимпийских игр в Пекине раздают презервативы участникам соревнований, несмотря на антиковидные правила. Об этом информирует Reuters.

Спортсмены, заселившиеся в гостиницу в провинции Гуйчжоу, обнаружили в номерах по пять презервативов, упакованные в разноцветные конверты с изображением китайского фонарика.

Физические взаимодействия между участниками Игр должны быть сведены к минимуму, также будут запрещены объятия и рукопожатия.

Напомним, Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что точно поедет на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть