Организаторы ОИ-2022 раздают презервативы участникам, несмотря на антиковидные правила

Организаторы Олимпийских игр в Пекине раздают презервативы участникам соревнований, несмотря на антиковидные правила. Об этом информирует Reuters.

Спортсмены, заселившиеся в гостиницу в провинции Гуйчжоу, обнаружили в номерах по пять презервативов, упакованные в разноцветные конверты с изображением китайского фонарика.

Физические взаимодействия между участниками Игр должны быть сведены к минимуму, также будут запрещены объятия и рукопожатия.

Напомним, Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что точно поедет на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.