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Великая о запрете украинским атлетам общаться с россиянами: от этого страдают только спортсмены

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая прокомментировала высказывание министра спорта и молодежи Украины Вадима Гутцайта о запрете украинским спортсменам находиться рядом с россиянами, держащими в руках флаг своей страны, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Слова Великой передает RT.

«К сожалению, от подобных запретов страдают только спортсмены. Поэтому требуется делать все, чтобы спорт по-настоящему оставался вне политики. С фехтовальщиками с Украины у нас всегда были очень теплые и профессиональные отношения. Неизменно присутствовало взаимоуважение. При необходимости старались друг другу помочь и поддержать», — сказала Великая.

Напомним, что министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. На прошлых Играх россияне стали 13-ми в медальном зачете, завоевав два золота, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee).

Ранее олимпийский чемпион Алексей Житник высказался о словах Вадима Гутцайта.

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Олимпиада 2022
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