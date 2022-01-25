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«Зенит» предложил контракт украинскому футболисту

Гендиректор «Зенита» Медведев заявил, что клуб предложил Ракицкому новый контракт

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ситуации с контрактом украинского защитника петербургского клуба Ярослава Ракитского. Слова Медведева передают «РИА Новости».

Медведев сообщил, что клуб предложил Ракицкому новый контракт, который истекает в конце этого сезона.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Ракицкий принял участие в 15 матчах, забив один мяч и отдав четыре результативные передачи. В этом розыгрыше Лиги чемпионов Ракицкий забил один мяч, отметился двумя голевыми пасами, приняв участие в шести играх. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость украинского защитника составляет €6 млн.

Ранее почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза высказался об украинских футболистах, которые едут играть в Россию.

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