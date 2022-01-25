Опубликован состав сборной Канады на Олимпиаду-2022

Тренерский штаб сборной Канады озвучил состав национальной команды, который выступит на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Состав опубликован в Twitter Шона Лихи.

Примечательно, что канадскую команду представят девять хоккеистов из Континентальной хоккейной лиги.

Сборная Канады на групповом этапе сыграет с командами Германии (10 февраля), США (11 февраля) и Китая (13 февраля).

Вратари: Девон Леви (Северо-Восточный университет, NCAA), Эдди Паскуале («Локомотив»), Мэтт Томкинс («Фрелунда», Швеция).

Защитники: Брэндон Гормли («Локомотив»), Алекс Грант («Йокерит», Хельсинки), Оуэн Пауэр (Мичиганский университет, NCAA), Тайлер Уотерспун («Ютика», АХЛ), Мэт Робинсон (СКА), Марк Барберио, Джейсон Демерс (оба — «Ак Барс»), Максим Норо («Цюрих», Швейцария).

Нападающие: Даниэль Карр («Лугано», Швейцария), Даниэль Уинник («Женева», Швейцария), Корбан Найт («Авангард»), Адам Крэкнелл («Бэйкерсфилд», АХЛ), Бен Стрит («Мюнхен», Германия), Мэйсон Мактавиш («Хэмилтон», OHL), Джек Макбэйн (Бостонский колледж, NCAA), Лэндон Ферраро («Кельнер Хайе», Германия), Эрик Стаал («Айова», АХЛ), Давид Деарне («Фрибур-Готтерон», Швейцария), Адам Тамбеллини («Рёгле», Швеция), Джордан Уил («Ак Барс»), Эрик О'Делл («Динамо», Москва), Джош Хо-Сэнг («Торонто», АХЛ).

В последний раз сборная Канады становилась чемпионом олимпийского турнира в 2014 году, когда Игры проходили в Сочи. Это был последний на сегодняшний день турнир, когда Национальная хоккейная лига отпустила своих хоккеистов на Олимпиаду. Всего на счету канадской сборной девять побед в олимпийских турнирах.

Действующими чемпионами Олимпиады являются российские хоккеисты. В финале Игр-2018 в Пхенчхане сборная России обыграла команду Германии (4:3 ОТ).

Ранее стала известна заявка сборной России по хоккею на пекинскую Олимпиаду.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.