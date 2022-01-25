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Стали известны основные варианты окончания сезона КХЛ

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РИА Новости

Стали известны варианты продолжения сезона Континентальной хоккейной лиги, который был приостановлен из-за вспышки COVID-19. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

Первый вариант заключается в доигровке оставшихся встреч после Олимпиады в Пекине. Таким образом, команды проведут еще по тир матча, а их положение в турнирной таблице будет определено по проценту набранных очков.

Второй вариант — засчитать всем клубам очки, набранные за 45 матчей. Игра после отметки 45 матчей аннулируются.

Напомним, что в этом месяце уже было отменено несколько матчей. Не состоялись игры «Йокерита», «Автомобилиста», СКА, «Сочи», рижского «Динамо», «Салавата Юлаева», ЦСКА, а также «Авангарда» и «Локомотива».

Регулярный чемпионат должен завершиться 1 марта.

В декабре из-за участившихся случаев заболевания COVID-19 были перенесены несколько матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на приостановку регулярного чемпионата КХЛ.

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Хоккей. КХЛ
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