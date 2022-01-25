«Вашингтон» Овечкина на своем льду проиграл «Вегасу»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс» победу одержали гости с минимальным счетом 0:1.

Единственную шайбу на свой счет записал Майкл Амадио.

Российский форвард столичного клуба Александр Овечкин за матч отметился четырьмя бросками в створ ворот. 36-летний хоккеист завершил игру с показателем полезности «-1».

Для капитана столичной команды этот матч стал 1240-м в НХЛ. По этому показателю он повторил результат Джея Боумистера и Патрика Элиаша.

На счету нападающего в текущем сезоне 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 43 играх.

Также Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. На данный момент у 36-летнего россиянина 759 заброшенных шайб. Таким образом он приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги.

У возглавляющего рейтинг канадца Уэйн Гретцки в активе 894 шайбы за карьеру.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о перспективах Александра Овечкина принять участие в Играх-2026.