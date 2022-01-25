Валуев: власти Украины вознамерились помочь нашим спортсменам победить на ОИ-2022

Депутат Государственной думы России Николай Валуев прокомментировал высказывание министра спорта и молодежи Украины Вадима Гутцайта о запрете украинским спортсменам находиться рядом с россиянами, держащими в руках флаг своей страны, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Похоже, власти Украины вознамерились помочь нашим спортсменам победить на Олимпиаде в Пекине в силу того, что их спортсмены будут жутко переживать из-за ограничений — языковых, дистанционных, и не дай бог кто сфотографирует ближе двух метров украинского и российского атлета.

Тогда на спортсменов будут возложены определенные санкции, о которых их спортивные чиновники перед отправкой в Пекин предупредили. Это абсурд. Давайте тогда скажем, что эти чиновники — агенты Кремля и помогают российским спортсменам побеждать в неравной конкуренции на пекинской Олимпиаде со своими спортсменами», — приводит слова депутата ТАСС.

Напомним, 24 января Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15-ти видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили раскритиковал запрет Минспорта Украины.