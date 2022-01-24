Большунов рассказал, как сбежал из больницы ради Олимпиады в 2018 году

Российский лыжник Александр Большунов вспомнил, что ему пришлось пройти ради того, чтобы не пропустить гонку на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Перед прошлой Олимпиадой я заболел, только примерно 27 января смог выписаться из больницы. Да и то с небольшим скандалом, потому что меня еще не хотели отпускать. Сбежал ли оттуда? Ну, пришлось, поскольку чувствовал, что уже пора. Понимал, что если не сейчас, то потом уже будет поздно. Были условия, что если ты уедешь из больницы и заболеешь, то вся ответственность на тебе», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Большунов из-за болезни должен был пропустить две гонки и приехать на Олимпиаду только спустя шесть дней после ее начала. В итоге он смог принять участие в спринте и финишировал третьим, завоевав свою первую медаль Олимпийских игр.

Напомним, что Александр Большунов в середине октября перенес операцию на челюсти, и его участие на первом этапе Кубка мира также было под вопросом.

Александр вошел в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекин. Также за национальную команду будут выступать Мальцев Артем, Семиков Илья, Спицов Денис, Терентьев Александр, Устюгов Сергей, Червоткин Алексей и Якимушкин Иван.

Ранее Елена Вяльбе рассказала о том, что мешает российскому лыжнику Денису Спицову финишировать гораздо выше.