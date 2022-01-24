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Ваноли поделился эмоциями от общения с Карпиным

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ФК «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли пообщался с наставником сборной России Валерием Карпиным и поделился после этого своими эмоциями.

«Мне очень приятно приветствовать Валерия Карпина. Это не только главный тренер сборной, но и часть истории «Спартака». Он выигрывал с клубом титулы и кубки. История — это очень важно», — передает слова Ваноли официальный сайт «Спартака».

Ваноли возглавил московский клуб в декабре прошлого года. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2022/23 с опцией продления на один год.

Напомним, что Карпин был наставником красно-белых с 2009 по 2012, а также с 2012 по 2014 годы. Под его руководством «Спартак» два раза останавливался в шаге от чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ).

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка. В следующем туре красно-белые на своем поле сразятся с ЦСКА. Также красно-белые продолжают выступление в Лиге Европы, в плей-офф турнира они вышли с первого места в группе.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей из-за закона о Fan ID.

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Футбол. Чемпионат России
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