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Тарасова заявила, что министру спорта Украины нужно провериться у психиатра

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова министра спорта и молодежи Украины Вадима Гутцайта о запрете украинским спортсменам находиться рядом с россиянами, держащими в руках флаг своей страны, на Олимпийских играх в Пекине.

«Если министр спорта Украины действительно сказал не фотографироваться с русскими людьми во время Олимпийских игр, то он просто нездоровый человек. Ему тогда надо устроить серьезную проверку у психиатра и поместить в места не столь отдаленные. Его точно нельзя допускать до руководящих процессов. У наших фигуристов отличные взаимоотношения с украинцами», — передает слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15-ти видах спорта.

Ранее Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Минспорта Украины запретить спортсменам находиться рядом с российскими атлетами, держащими триколор.

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Олимпиада 2022
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