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В Китае зафиксирован первый случай COVID-19 у члена олимпийской делегации

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Tingshu Wang/Reuters

Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине сообщил о первом случае заражения коронавирусом среди представителя спортивной организации одной из стран.

23 января на территорию Китая прибыли 529 человек, задействованных в проведении Игр. Четверо из них сдали положительные тесты на коронавирус, причем трое из них не являются членами спортивных делегаций.

Помимо этого, обнаружено еще два случая заражения коронавирусом среди тех, кто прибыл в Пекин ранее.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о выборе игроков для участия в предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине.

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Олимпиада 2022
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