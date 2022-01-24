Хави: футболка «Барселоны» весит на 20 килограмм больше, чем в другом клубе

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал об эмоциональном состоянии команды после победы в мачте 22 тура чемпионата Испании над «Алавесом» (1:0). Его слова передает AS.

«Сейчас у игроков мало уверенности в себе. То, что их окружает, иногда не помогает. Например, Альба провел отличный матч, как и Бускетс, и Пике, которые подверглись критике. Футболка «Барселоны» весит на 20 килограмм больше, чем в другом клубе. Сегодня взошло солнце. Эмоционально они должны были одержать победу», — сказал Хави.

Единственный мяч в игре против «Алавеса» забил голландский полузащитник Фрэнки Де Йонг. В концовке встречи один из футболистов «Алавеса» заработал красную карточку.

После 21 матча «Барселона» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 35 очков.

Ранее защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением о критике со стороны болельщиков.