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Хави: футболка «Барселоны» весит на 20 килограмм больше, чем в другом клубе

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Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал об эмоциональном состоянии команды после победы в мачте 22 тура чемпионата Испании над «Алавесом» (1:0). Его слова передает AS.

«Сейчас у игроков мало уверенности в себе. То, что их окружает, иногда не помогает. Например, Альба провел отличный матч, как и Бускетс, и Пике, которые подверглись критике. Футболка «Барселоны» весит на 20 килограмм больше, чем в другом клубе. Сегодня взошло солнце. Эмоционально они должны были одержать победу», — сказал Хави.

Единственный мяч в игре против «Алавеса» забил голландский полузащитник Фрэнки Де Йонг. В концовке встречи один из футболистов «Алавеса» заработал красную карточку.

После 21 матча «Барселона» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 35 очков.

Ранее защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мнением о критике со стороны болельщиков.

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Футбол. Чемпионат Испании
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