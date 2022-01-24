Гончаренко высказался о перспективах работы в сборной

Бывший наставник ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко заявил, что пока не готов к работе с национальной командой. Его слова передает «Матч ТВ».

«Кому буду симпатизировать в матче между «Краснодаром» и ЦСКА? К обеим командам отношусь с симпатией. В ЦСКА у меня чуть более прочные связи, поэтому выберу красивый футбол. Мысли поработать со сборной? Пока я к этому не готов, не вижу себя в этой роли», – сказал Гончаренко.

Напомним, Гончаренко недавно был уволен из «Краснодара». В период с 2016 по 2021 год белорусский специалист возглавлял московский ЦСКА. За годы работы в московском клубе лучшим достижением для него стал Суперкубок России – 2018 и серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее владелец «Краснодара» Сергей Галицкий раскрыл подробности увольнения Виктора Гончаренко.