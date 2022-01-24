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«Байер» не купит Азмуна зимой из-за завышенной «Зенитом» суммы за иранца

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Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун не перейдет в «Байер» зимой. Об этом сообщает kicker.

По информации источника, сейчас «Зенит» просит за своего форварда €10 млн, что превышает ожидаемую немецким клубом сумму. Чтобы провести трансфер зимой, «Зенит» должен установить сумму меньше €5 млн.

Ранее наставник петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов отреагировал на информацию о том, что иранца Сердара Азмуна могут перевести во вторую команду.

Напомним, футболист уехал в Германию на подписание контракта с леверкузенским «Байером», не поставив в известность тренерский штаб и руководство сине-бело-голубых.

Контракт Азмуна с «Байером» вступит в силу летом 2022 года.

Иранец пополнил ряды клуба с берегов Невы зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами.

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