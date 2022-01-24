Жамнов рассказал, в какой хоккей сборная России будет играть на Олимпиаде-2022

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что хоккеисты национальной команды будут стараться играть в атаку. Его слова передает «Матч ТВ».

«Стиль меня меньше беспокоит, больше беспокоит выполнение игрового задания. Нам важно создать коллектив, чтобы все понимали свою ответственность и задачи. Будем стараться играть в атакующий хоккей, бороться за каждую линию, проводить как можно больше времени в атаке», — сказал Жамнов.

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