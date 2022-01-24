Ковальчук ответил, является ли для него Олимпиада делом государственной важности

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопрос, являются ли для него Олимпийские игры — 2022 делом государственной важности. Его слова передает «Чемпионат».

«Является ли Олимпиада для нас, как для Кудашова, делом государственной важности? Олимпийские игры в первую очередь праздник. Для каждого спортсмена это мечта детства. Мы не исключение. Это в первую очередь спорт. Хотим порадовать наших болельщиков, журналистов», — сказал Ковальчук.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов оценил шансы национальной команды на предстоящих Олимпийских играх в Пекине.