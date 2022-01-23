Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал, что изменения в составе сборной на Олимпиаду возможны до 8 февраля, передает »Спорт-Экспресс».

«До 8-го числа у нас есть возможность поменять любого игрока. Мы это объяснили ребятам. Окончательный состав будет объявлен 7-го числа», — заявил Ковальчук.

На групповом этапе россияне встретятся со Швейцарией, Данией и Чехией.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.