Хоккеист сборной России покинул расположение национальной команды из-за положительного ПЦР-теста

Хоккеист сборной России Сергей Плотников покинул расположение национальной команды, которая проводит сбор в Новогорске, передает Telegram-канал «Хоккей без зрителей».

Игрок может попасть в состав национальной команды, которая поедет на Олимпиаду, несмотря на положительный тест.

В сезоне-2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Плотников провел 43 матча, набрав 27 очков (16+11).

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