Буре сменит Третьяка на посту главы ФХР

Павел Буре сменит Владислава Третьяка на посту главы Федерации хоккея России (ФХР), передает Metaratings.ru..

Напомним, Третьяк возглавляет ФХР с 2006 года. 25 апреля 2022 года ему исполнится 70 лет, тогда он передаст полномочия Буре.

Павел Буре трижды становился лучшим снайпером Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он стал первым в истории российским хоккеистом, чей номер увековечен клубом НХЛ. Также Павел является членом трех залов хоккейной славы.

В феврале 2022 года сборная России по хоккею сыграет на Олимпиаде. На групповом этапе россияне встретятся со Швейцарией, Данией и Чехией.

Ранее бывший хоккеист сборной России Павел Буре был назначен специальным представителем ФХР по международным делам. В его задачи входят курирование международных отношений, представление интересов ФХР за рубежом, а также в Совете ИИХФ (Международной федерации хоккея).