Агент рассказал о характере травмы игрока «Аталанты» Миранчука

Вадим Шпинев, агент игрока итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о травме своего клиента, передает «Спорт-Экспресс».

«Он повредил заднюю поверхность бедра. Нужно обследование. Сам Лёша сейчас ничего о своей травме сказать не может», — сказал Шпинев.

Миранчук получил повреждение в матче Серии А против римского «Лацио».

Хавбек, начавший встречу в стартовом составе, покинул поле на 71-й минуте игры.

Всего в этом сезоне на счету Миранчука три голевых передачи и один гол в 12 матчах чемпионата Италии.

Алексей Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года. Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин порассуждал о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.