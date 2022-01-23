Хабиб пригласил блогера Пола в свой промоушен

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), а ныне глава Eagle FC Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Twitter пригласил известного блогера Джейка Пола в свой промоушен.

«Двери Eagle FС всегда открыты для тебя и твоей команды», — написал Хабиб.

18 апреля блогер Джейк Пол одолел техническим нокаутом экс-чемпиона ONE FC и Bellator Бена Аскрена. Его брат Логан Пол провел поединок с Флойдом Майвейзером, который завершился вничью.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее глава UFC Дана Уайт рассказал, считает ли он Хабиба Нурмагомедова свои конкурентом.