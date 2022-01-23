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Овечкин вышел на второе место по голам в ворота «Оттавы»

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Официальный сайт НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Оттавы Сенаторз» (3:2 ОТ).

Таким образом, российский хоккеист вышел на второе место в истории лиги по голам в ворота «Оттавы». Капитан столичной команды забросил 35-ю шайбу в ворота «Сенаторз», обогнав форварда «Бостона» Патриса Бержерона, забившего 34 гола канадскому клубу. Лидером по этому показателю является чешская легенда Яромир Ягр, в активе которого 44 шабы в ворота «Оттавы».

Напомним, в одном из эпизодов Овечкину ассистировал другой россиянин «Кэпиталз» — Евгений Кузнецов. Эти результативные действия 36-летнего форварда позволили ему единолично возглавить список бомбардиров этого сезона. Теперь на счету Овечкина по 29 заброшенных шайб и голевых передач. Ближайший преследователь, нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, имеет в своем активе 56 очков (16 + 40).

Также Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. После сегодняшней игры у 36-летнего россиянина стало 759 заброшенных шайб. Таким образом он приблизился к Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги. У возглавляющего рейтинг канадца Уэйн Гретцки в активе 894 шайбы за карьеру.

Ранее главный тренер «Оттавы» Ди Джей Смит прокомментировал свои слова о том, что Александр Овечкин не будет играть вечно.

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Хоккей. НХЛ
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