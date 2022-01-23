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Шашилов о провале биатлонистки Казакевич: «нажралась» от ответственности

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал неудачное выступление Ирины Казакевич в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце.

«Команда ходом выиграла сегодня, все в порядке. Ира Казакевич от ответственности «нажралась», ввалила третий круг и все. Горы, видимо. Надо разбираться с подходом к стойке. Слишком быстро подходит к стрельбе стоя, захлестывает желание. Мы готовились и готовимся вопреки всем. Мне коллеги говорят, что у тебя команда будущего. А у нас свои же хают сборную», — передает слова Шашилова «РИА Новости».

22 января россиянки завоевали серебряные медали в эстафете, пропустив вперед только норвежских биатлонисток. Отметим, что Казакевич зашла на три штрафных круга. Третьими стали представительницы Франции.

В этом сезоне лучшим результатом в индивидуальных гонках 24-летней биатлонистки было девятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

23 января состоится последняя женская гонка этапа в Антхольце. В 17.15 представительницы прекрасной половины человечества проведут заключительный масс-старт.

Ранее Анна Богалий прокомментировала выступление Казакевич в женской эстафете.

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