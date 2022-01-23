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Отбывшего дисквалификацию за кокаин хоккеиста обвиняют в неуплате алиментов

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Арина, бывшая жена российского хоккеиста Кирилла Дьякова, обвиняет своего экс-супруга в неуплате алиментов.

«По истечению трех месяцев суд вынес официальное решение о расторжении брака. Во время судебного заседания он подтвердил свое согласие платить алименты, огласив контракт, но с 9-го июля выплат в размере 33 процентов всех видов заработка ежемесячно от него не поступало. Находясь в одном городе с детьми два месяца, Дьяков даже не появлялся. Он проводил время в развлечениях с новыми друзьями, даже успел обзавестись спутницей с сомнительной репутацией, на которую, похоже, и тратятся заработанные деньги, в том числе и алименты», — цитирует Дьякову AllHockey.

В марте 2020 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала Кирилла Дьякова на 15 месяцев. Одна из взятых у него допинг-проб показала наличие кокаина. Игрок полностью признал свою вину. Дисквалификация завершилась в феврале 2021 года. В том же году российский защитник подписал контракт с «Сочи», но спустя три месяца покинул команду.

Это уже не первый случай обнаружения кокаина в допинг-пробе российского хоккеиста. Ранее кокаин был найден у Евгения Кузнецова, но он продолжает свое выступление в национальной хоккейной лиге. Позже ИИХФ запретила ему участвовать в Олимпиаде.

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