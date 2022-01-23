Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Тихонов о словах Бабикова: нельзя сопли распускать перед Олимпиадой 07:03
В США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятилетия 07:01
Испания попросила направить в Болгарию истребителя для сдерживания России 06:42
Чемпионка ОИ о российской биатлонистке: делает ли она то, что ей говорит психолог 06:41
В России стали чаще одобрять заявки по кредитам для граждан 06:21
Овечкин оторвался от преследователей в гонке бомбардиров сезона НХЛ 06:14
Гололедица, снег и до -6°C ожидается в Москве в воскресенье 06:06
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности 05:43
Байден провел совещание с командой по нацбезопасности из-за Украины 05:37
Овечкин забил свой 759-й гол в НХЛ 05:36
Бесплатная ставка 2000 р.

Директор Australian Open рассказал о планах Джоковича вернуться на турнир

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Директор Australian Open Крэйг Тайли рассказал, что сербский теннисист Новак Джокович, который не был допущен до Открытого чемпионата Австралии в этом гожу, намерен вернуться на турнир в следующем.

«Он может вернуться на турнир в следующем году. Конечно, ему нужно еще отыграть этот сезон, но он намерен. В конце концов, он игрок номер один в мире, и он действительно любит Открытый чемпионат Австралии», — передает слова Тайли ABC.

Напомним, что при въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Юристы теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако через несколько дней министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира. На этот раз обращение в суд кончилось решением не в пользу Джоковича, который 16-го числа был вынужден покинуть страну и пропустить турнир.

Australian Open стартовал 17 января и завершится 30 января.

Ранее бывшая первая ракетка мира в парном разряде Флавия Пеннетта рассказала, что ситуация в Австралии не заставит Джоковича поменять решение о вакцинации.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть