Директор Australian Open рассказал о планах Джоковича вернуться на турнир

Директор Australian Open Крэйг Тайли рассказал, что сербский теннисист Новак Джокович, который не был допущен до Открытого чемпионата Австралии в этом гожу, намерен вернуться на турнир в следующем.

«Он может вернуться на турнир в следующем году. Конечно, ему нужно еще отыграть этот сезон, но он намерен. В конце концов, он игрок номер один в мире, и он действительно любит Открытый чемпионат Австралии», — передает слова Тайли ABC.

Напомним, что при въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована. Юристы теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако через несколько дней министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира. На этот раз обращение в суд кончилось решением не в пользу Джоковича, который 16-го числа был вынужден покинуть страну и пропустить турнир.

Australian Open стартовал 17 января и завершится 30 января.

Ранее бывшая первая ракетка мира в парном разряде Флавия Пеннетта рассказала, что ситуация в Австралии не заставит Джоковича поменять решение о вакцинации.