Жулин рассказал, как относится к каминг-ауту французского фигуриста

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Александр Жулин заявил, что его приводит в ужас ситуация в мире с небинарной идентичностью.

«Но меня очень пугает ситуация, что премию «Оскар» выиграть не черному, не гею, не больному очень тяжело. Это некая толерантность, которая приводит к идиотизму. Мне совершенно все равно, что Сизерон сделал каминг-аут. Я отношусь к нему роскошно. Думаю, если мои спортсмены откатаются хорошо, их поставят. Но все вот эти небинарные дела, что сейчас происходят, приводят меня в ужас», — передает слова Жулина «Чемпионат».

Сизерон выступает в танцах на льду. Он является четырехкратным чемпионом мира и серебряным призером Олимпийских игр. В 2020 году он объявил, что является геем.

Ранее Жулин эмоционально высказался о первом небинарном спортсмене Тимоти Ледюке.

«Он не знает, кто он — женщина или мужчина. То ли чушка, то ли мушка, то ли неведома зверушка».

Напомним, что Ледюк вошел в состав США на предстоящие Олимпийские игры в Пекине.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. В фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей: в мужском и женском одиночном катании, в танцах на льду, в парном катании, а также в командных соревнованиях.