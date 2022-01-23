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Брызгалов о российском хоккее: в бардаке не может быть развития

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РИА Новости

Экс-вратарь сборной России и ряда клубов Национальной хоккейной лиги Илья Брызгалов поделился мнением о происходящем в российском хоккее.

«Постоянные перестановки без каких-то изменений, плюс постоянные неудачи, сомнительные результаты. Люди устают от этого, они же не дураки. У многих короткая память, но не настолько уже. В бардаке, хаосе не может быть развития. Нужны не громкие слова о «Красной машине», а четкий план – куда ты идешь и чего хочешь добиться», — передает слова Брызгалова «Рейтинг Букмекеров».

Брызгалов является обладателем Кубка Стэнли в составе команды «Анахайм Дакс», а также на протяжении нескольких лет был голкипером сборной России, вместе с которой завоевал бронзовые медали Олимпийских игр 2002 года.

Сборная России наряду с Канадой является лидером мирового хоккея по количеству побед на чемпионатах мира. Также национальная команда стала победителем на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане, в финале одолев сборную Германии.

Олимпийские игры 2022 года стартуют 4 февраля. Всего в Играх примут участие 12 мужских команд.

Ранее форвард сборной Чехии Лукаш Седлак назвал фаворитов олимпийского хоккейного турнира.

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Хоккей. Сборная России
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