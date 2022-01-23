Малинкович сравнил рекомендации Минспорта Украины с инструкциями фашисткой Германии

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович эмоционально отреагировал на информацию о том, что Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке во время Олимпиады.

«Эта ситуация напоминает о тех инструкциях, которые давали в фашисткой Германии, когда готовили спортсменов к Олимпиаде. Там тоже издевались над спортсменами, оголтелый, неприкрытый расизм и шовинизм. МОК по этому поводу должен немедленно сделать какие-то заявления. Надо всех талантливых украинских спортсменов забрать к нам, в Россию. Им здесь будет лучше. Да мне кажется побеги после таких инструкций не заставят себя ждать», — передает слова Малинковича Sport24.

Напомним, что Министерство спорта Украины дало указание своим спортсменам не только не говорить по-русски, но и не фотографироваться с российскими спортсменами.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего на Играх будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Ранее Резцова поделилась мнением о запретах для украинских атлетов, которые ввело Министерство спорта страны.