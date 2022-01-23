Выступающая за Белоруссию экс-российская биатлонистка прокомментировала свой провал

Биатлонистка сборной Белоруссии Ирина Кручинкина рассказала о том, что постоянно копается в себе из-за неудовлетворительных результатов.

«Но сезон… Очень плохой. С каждым годом все хуже и хуже. Не понимаю, в чем дело, копаюсь в себе, ищу какие-то ошибки. Надеюсь, что вот-вот выберусь из ямы и все наладится, а в итоге с каждым разом все получается хуже и хуже.

Выходишь на старт с новыми эмоциями, думая, все — выбралась из ямы, но она продолжается. Лучшее не наступает. И мысли… Что делать? Результата нет… В себе копаешься, а выхода найти не можешь», — цитирует спортсменку Telegram-канал «Референт Рая».

В этом сезоне лучшим результатом белорусской спортсменки в индивидуальных гонках было 52-е место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде, еще в нескольких стартах она финишировала за пределами шестидесяти лучших.

Кручинкина — двукратный серебряный призер чемпионата России 2018 года в составе команды Мордовии. Участвовала в чемпионатах мира и Европы среди юниоров 2015 года, но не поднималась выше 20-го места. С сезона 2018/19 биатлонистка представляет сборную Белоруссии вместе со своей сестрой Еленой.

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