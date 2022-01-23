Избитый в Мексике Тактаров обратился к поклонникам

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в своем Instagram выложил видео, в котором поблагодарил всех, кто пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Внимание. Выезжающим в северные страны Латинской Америки! Я абсолютно уверен вы справитесь с проблемами по-российски, но здесь есть те, что действуют из-под тишка... В целом народ добрый и помогут во многих ситуациях... Но есть группы, что чувствуют безнаказанность... Осторожнее», — подписал видео Тактаров.

Также он почеркнул, что у него есть много материалов о том, что может ждать туристов в латиноамериканских странах.

Напомним, что Олег Тактаров заявил об своем избиении группой лиц во время отдыха в Мексике.

«Какая-то супермафиозная структура. Когда полиция приехала, я вздохнул с облегчением. Понял, что выживу, потому что каждую секунду я думал, что умру, мне не хватало воздуха», — отметил россиянин.

Свою популярность Тактаров получил благодаря выступлениям на рингах США и Японии. Россиянин был чемпионом мира по смешанным боевым искусствам (UFC 6, 14 июля 1995 года) и призером многих спортивных турниров и соревнований. Выступал под псевдонимом «Русский медведь».