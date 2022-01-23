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Российская лыжница высказалась о использовании запрещенной смазки с фтором

Лыжница Степанова призвала спортсменов не использовать запрещенную смазку с фтором

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stepanova_nika01/Instagram

Лыжница сборной России Вероника Степанова призвала лыжников разных стран вести себя честно и не использовать запрещенную смазку с фтором C8.

«Во всем мире правила разные, и с этим нам приходится иметь дело. В США можно владеть АК-47, кое-где даже носить его открыто, но вряд ли это будет нормально, например, в Норвегии, верно?

Если Китай позволяет применять продукты C8, то все, у кого они есть в наличии, захотят ими пользоваться на Олимпиаде, если это будет лучшим вариантом смазки. Такова реальность. Давайте вести себя честно. До появления надежного аппарата для тестирования попытки использовать продукты С8 продолжатся», — передает слова Степановой Dagbladet.

Степанова дебютировала в составе сборной России на этапах Кубка мира в марте 2021 года. В декабре лыжница принесла женской эстафетной сборной золотую медаль, обогнав на финише представительниц Норвегии и Швеции. В общем зачете Кубка мира Степанова занимает 54-е место. Россиянка Наталья Непряева возглавляет этот рейтинг.

Ранее Степанова объяснила, почему можно было не отменять этап Кубка мира в Словении, который должен был стартовать 21 января.

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