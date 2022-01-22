Губерниев высказался о серебре сборной России в эстафете на этапе КМ в Антхольце

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты женской эстафеты на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Российские спортсменки завоевали серебряные медали. В составе национальной команды выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Отметим, что Казакевич ушла на три штрафных круга, но Нигматуллина в заключительном этапе смогла привести свою команду к серебру.

«Тревожно за Казакевич, как за потенциального участника олимпийской эстафеты. Хочу ее поддержать сейчас! Но в целом команду можно поздравить. Второе место с тремя кругами. Работы, по-прежнему, непочатый край. Нужно ловить кайф от гонок! На фоне нерва мы уже проиграли все, что хотите, а на фоне радости успехи придут», — сказал Губерниев.

Победительницами эстафеты стали норвежские биатлонистки, которые смогли преодолеть всю дистанцию за 1 час 12 минут и 54 секунды. Бронзовых медалей удостоилась национальная команда Франции.

Ранее Ирина Казакевич прокомментировала свое выступление в эстафете.