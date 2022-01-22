Биатлонистка Казакевич об эстафете: хотела бы извиниться перед страной

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Ее слова передает «Матч ТВ».

Российские спортсменки завоевали серебряные медали. Помимо Казакевич в составе национальной команды выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Отметим, что Казакевич ушла на три штрафных круга, но Нигматуллина в заключительном этапе смогла привести свою команду к серебру.

«Хотела бы извиниться перед страной и девчонками. Не знаю, что было на стрельбе. Делала каждый выстрел и ошибалась, не понимала, что происходит. Была растерянность, не понимаю, почему такая стрельба. Отличная командная работа была, мне повезло с командой», — сказала Казакевич.

Победительницами эстафеты стали норвежские биатлонистки, которые смогли преодолеть всю дистанцию за 1 час 12 минут и 54 секунды. Бронзовых медалей удостоилась национальная команда Франции.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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