Резцова — о серебре российских биатлонисток: дай бог, чтобы на ОИ было не хуже

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о выступлении женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Ее слова передает «Чемпионат».

Российские спортсменки завоевали серебряные медали.

«Это просто фантастика! Дай бог, чтобы на Олимпиаде было не хуже. Могли взять золото? Да золото возьмем на Олимпиаде. Кристиночка — умница! Все сделала. Горжусь! Все девочки — нереальные. Это невозможно! Поздравляю каждую!» — сказала Резцова.

В составе национальной команды выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Отметим, что Казакевич ушла на три штрафных круга, но Нигматуллина в заключительном этапе смогла привести свою команду к серебру.

Победительницами эстафеты стали норвежские биатлонистки, которые смогли преодолеть всю дистанцию за 1 час, 12 минут и 54 секунды. Бронзовых медалей удостоилась национальная команда Франции.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее Резцова поделилась мнением о запретах для украинских атлетов, которые ввело Министерство спорта страны.