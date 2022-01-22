«Испанский стыд»: Чернов прокомментировал скандал вокруг трансфера ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА, а ныне футболист «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал скандальную презентацию Юсуфа Языджи в армейском клубе. Его слова передает «РБ Спорт».

«Многих болельщиков охватил испанский стыд от увиденного? Да, можно и так выразиться. Чуть-чуть перегнули палку. Но я не захотел увидеть в этом что-то ужасное. Кого-то это улыбнуло, кого-то сильно оскорбило», — сказал Чернов.

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

Языджи стал игроком столичного клуба 19 января. Он перешел в стан армейцев на правах аренды. Права на игрока принадлежат французскому «Лиллю». В нынешнем сезоне Юсуф Языджи провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее комментатор Константин Генич высказался о скандале вокруг представления Языджи.