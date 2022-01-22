Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Единственный сын Реджины Кинг покончил с собой в 26 лет спустя два дня после дня... 17:36
Зеленский назвал основной задачей будущих поколений сохранение независимости государства 17:29
«Лай по всему кварталу»: как 120 собак в однокомнатной квартире отравляли... 17:20
Ушел из жизни личный фотограф Ельцина 17:18
В Госдуме назвали чиновников Забайкальского края виновными в гибели девочки... 17:13
Украинский генерал раскрыл сценарий «молниеносной атаки» России... 17:13
Появился фоторобот подозреваемого в тройном убийстве в Омской области 17:04
Задержан подозреваемый в ограблении вдовы Градского 17:01
Биатлонист Бабиков рассказал о внутрикомандной борьбе в сборной России 16:49
Названа дата встречи политсоветников «нормандской четверки» 16:46
Бесплатная ставка 2000 р.

«Испанский стыд»: Чернов прокомментировал скандал вокруг трансфера ЦСКА

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Daniel Cole/AP

Бывший защитник ЦСКА, а ныне футболист «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал скандальную презентацию Юсуфа Языджи в армейском клубе. Его слова передает «РБ Спорт».

«Многих болельщиков охватил испанский стыд от увиденного? Да, можно и так выразиться. Чуть-чуть перегнули палку. Но я не захотел увидеть в этом что-то ужасное. Кого-то это улыбнуло, кого-то сильно оскорбило», — сказал Чернов.

В видеоролике аккаунт ЦСКА в Instagram лайкает фотографии Языджи, а затем начинает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом. Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». «5 минут, я уже в пути!» — отвечает футболист.

Языджи стал игроком столичного клуба 19 января. Он перешел в стан армейцев на правах аренды. Права на игрока принадлежат французскому «Лиллю». В нынешнем сезоне Юсуф Языджи провел за клуб 21 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее комментатор Константин Генич высказался о скандале вокруг представления Языджи.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть