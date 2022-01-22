Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Газизов рассказал об условиях контракта Кокорина в «Спартаке» 12:50
Пашинян позвонил Путину 12:45
В Раде заявили, что не верят в возможность нападения России на Украину 12:41
Карпин вновь ответил на вопрос о возвращении Дзюбы в сборную России 12:35
«Роскосмос» показал, что осталось от острова Тонга после извержения вулкана 12:31
После массовых беспорядков в Казахстане возбудили 1 822 уголовных дела 12:23
В Петербурге мужчина напугал посетителей магазина макетом автомата 12:22
«На дураков не обижаются»: Роднина — о запрете украинским атлетам... 12:20
Онищенко назвал совет делать ингаляции водкой против «омикрона» «глупой шуткой» 12:13
В Госдуме объяснили решение Зеленского ввести новые санкции против России 12:06
Бесплатная ставка 2000 р.

Месси назвал Каррагера ослом после критики в свой адрес

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал о получении личного сообщения от аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, передает Sky Sports.

Каррагер в одном из своих интервью высказал предположение, что Месси был не лучшим вариантом для трансфера французской команды.

«Я получил личное сообщение в Instagram. Оно было от Месси. Я не буду показывать личные сообщения, но в нем он назвал меня ослом. Надеюсь, он смотрит футбол в пятницу вечером с моими комментариями, потому что Лионель, я тебя очень люблю. Величайший игрок всех времен, и по сравнению с тобой я был ослом», — заявил Каррагер.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании за «Барселону», в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Вместе со сборной Аргентины он впервые в карьере стал обладателем Кубка Америки.

После перехода в французский клуб 34-летний игрок сумел уже шесть раз отличиться за свою новую команду. Однако в чемпионате Франции на счету Месси всего один гол в одиннадцати матчах.

Ранее сообщалось, что Месси не попал в заявку сборной Аргентины на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира — 2022.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть