«Проявление тоталитаризма»: Захарова — о запрете украинским спортсменам говорить на русском языке

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Министерства спорта Украины запретить спортсменам, которые выступят на зимних Олимпийских играх — 2022, давать комментарии и интервью на русском языке, передает «РБК-Спорт».

Также сообщается, что спортсменам было рекомендовано избегать совместных фотографией с российскими атлетами.

«Такие действия являются не чем иным, как проявлением акта тоталитаризма», — заявила Захарова.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал информацию о том, что Министерство спорта Украины запретило своим спортсменам давать интервью на русском языке, а также рекомендовало не фотографироваться с атлетами из России во время пекинской Олимпиады