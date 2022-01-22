Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Ученые из Гонконга выяснили, что «омикрон» слабо размножается... 11:24
В Петербурге прошли рейды по бойкотирующим QR-коды заведениям общепита 11:18
Украинские силовики разместили ЗРК у населенного пункта в Донбассе 11:14
Китай разрешил въезд одному из лидеров сборной России по биатлону 11:10
Дуров резко раскритиковал предложение ЦБ о запрете в России криптовалют 11:03
Рогозин пообещал разобраться с невыдачей визы США российскому космонавту 10:52
Валиевой подарили картинку «Девочка на шаре» 10:50
В ПФР рассказали, как выйти на пенсию в 50 лет 10:46
Мишустин поручил ФАС проверить обоснованность цен ПЦР-тестов 10:40
Медведев разгромил ван де Зандсхулпа на Australian Open 10:31
Бесплатная ставка 2000 р.

«Проявление тоталитаризма»: Захарова — о запрете украинским спортсменам говорить на русском языке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
МИД России/VK

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Министерства спорта Украины запретить спортсменам, которые выступят на зимних Олимпийских играх — 2022, давать комментарии и интервью на русском языке, передает «РБК-Спорт».

Также сообщается, что спортсменам было рекомендовано избегать совместных фотографией с российскими атлетами.

«Такие действия являются не чем иным, как проявлением акта тоталитаризма», — заявила Захарова.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал информацию о том, что Министерство спорта Украины запретило своим спортсменам давать интервью на русском языке, а также рекомендовало не фотографироваться с атлетами из России во время пекинской Олимпиады

Все новости на тему:
Олимпиада 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть