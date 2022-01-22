Жулин рассказал о состоянии чемпиона Европы Кацалапова

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о состоянии здоровья фигуриста Никиты Кацалапова, который выступает в танцах на льду вместе с Викторией Синициной, передает «Комсомольская правда».

На прошедшем в Таллине чемпионате Европы пара выиграла золотые медали, а вот с произвольной программы на чемпионате России, который состоялся в конце декабря, пара была вынуждена сняться из-за рецидива травмы спины партнера.

«Сейчас все нормально, он замечательно катался на чемпионате Европы. Сделает еще один угол, который ему рекомендуют, для того чтобы хватило сил и возможностей выступить на Олимпийских играх. Надеюсь, что он будет выступать и в команднике, и в личных», — заявил Жулин.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Пекин станет первым городом, который принял сразу зимнюю и летнюю Олимпиады.

В фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей: в мужском и женском одиночном катании, в танцах на льду, в парном катании, а также в командных соревнованиях. На прошлых Играх сборная России заняла второе место в общем медальном зачете турнира по фигурному катанию.

Ранее сообщалось, что Жулин высказался о своих учениках, танцевальном дуэте Виктории Синицине и Никите Кацалапове.

«Что касается харизмы, отношений мужчины и женщины в этом толерантном мире, они остались именно мужчиной и женщиной. Таких в фигурном катании сейчас единицы», — сказал Жулин.