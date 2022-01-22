Капризов обошел Буре по набранным очкам в первых 90 матчах в НХЛ

Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов провел 90 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Юбилейной для российского форварда стала игра регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго Блэкхоукс», которая завершилась с крупным счетом 5:1 в пользу «Миннесоты».

За 90 матчей в НХЛ Капризов набрал 97 (43+54) очков, что является четвертым показателем среди россиян за всю историю. Капризов превзошел результативность Сергея Макарова и Павла Буре, которые в первых 90 матчах в НХЛ набрали по 96 очков.

За первые 90 игр в НХЛ набрать больше очков смогли только три человека — нынешний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (116 очков за первые 90 матчей), форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (102 очка) и экс-нападающий нескольких клубов НХЛ Алексей Жамнов (98 очков), который сейчас тренирует сборную России.

Ранее сообщалось, что Капризов был признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш». «Миннесота» проиграла поединок, уступив сопернику в серии буллитов. Итоговый счет встречи — 4:3 в пользу «Эвеланш».