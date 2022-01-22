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Экс-теннисист Ольховский назвал причину поражения Карацева в третьем круге Australian Open

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Экс-теннисист Андрей Ольховский назвал причину поражения Аслана Карацева от Адриана Маннарино в третьем круге Australian Open, передает «Чемпионат.com».

«Аслану стоило играть более жестко. Не позволять Маннарино втягивать себя в длинные розыгрыши. На скорости Карацев более опасен, тем более если сил бегать за соперником нет», — сказал Ольховский.

Аслан Карацев проиграл французскому спортсмену Адриану Маннарино 7:6, 6:7, 7:5, 6:4. Матч продолжался 4 часа 38 минут. В середине января россиянин стал победителем турнира ATP в Сиднее, в финале одолев Энди Маррея. Этот трофей ATP стал для 28-летнего Карацева третьим в карьере.

Теперь борьбу в турнире продолжат два россиянина — Андрей Рублев и Даниил Медведев. Первый сыграет свой матч 22 января против Марина Чилича. Недавно хорватский теннисист уступил Даниилу Медведеву в финальном матче Кубка Дэвиса.

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