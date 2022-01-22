Надаль высказался о победе над Хачановым в матче третьего круга Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о победе над Кареном Хачановым в матче третьего круга Australian Open, передает официальный сайт ATP.

«Сегодня вечером я играл против отличного игрока и хорошего друга в Туре. Это был мой лучший матч с тех пор, как я вернулся, без сомнения. За последний год я пережил очень трудные времена», — сказал Надаль.

Хачанов не сумел переиграть экс-первую ракетку мира Рафаэля Надаля 6:3, 6:2, 3:6, 6:1. В 2021 году он доходил до четвертьфинала австралийского турнира. На данный момент Хачанов располагается на 30-й строчке рейтинга Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP).

Еще один представитель России — Аслан Карацев — проиграл французскому спортсмену Адриану Маннарино 7:6, 6:7, 7:5, 6:4. Матч продолжался 4 часа 38 минут. В середине января россиянин стал победителем турнира ATP в Сиднее, в финале одолев Энди Маррея. Этот трофей ATP стал для 28-летнего Карацева третьим в карьере.