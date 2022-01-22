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Российскую теннисистку отстранили от соревнований из-за допинга

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Meduza

Российскую теннисистку Елизавету Демину временно отстранили от соревнований из-за того, что допинг-проба, взятая у нее 23 ноября 2021 на соревнованиях в Казани, оказалась положительной, передает ITF Tennis.

В моче Деминой нашли мельдоний.

Отмечается, что россиянка не будет принимать участия в турнирных матчах до вынесения решения по ее делу. Действие запрета началось 21 января 2022 года.

Демина имеет право обратиться в Независимый трибунал, но пока она не воспользовалась этой возможностью.

Ранее международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в допинг-пробах российских тяжелоатлетов Аслана Бидеева и Андрея Козлова обнаружены запрещенные вещества.

Первоначально образцы были признаны «отрицательными», но повторная проверка допинг-проб спортсменов, которые были взяты в 2012 году на чемпионате Европы, выявила наличие стероидов.

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