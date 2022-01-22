Фанаты еще одного российского клуба отказались от посещения стадионов из-за Fan ID

Фанаты воронежского «Факела» отказались от посещения стадионов из-за Fan ID.

«У нас не та субкультура, на которой будут ставить метку, как на племенных животных. Мы любим наш «Факел» и призываем всех не отказываться от любви к нему, но за пределами стадионов», — говорится в сообщении болельщиков в Instagram.

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что фанаты московского ЦСКА будут бойкотировать матчи весенней части Российской премьер-лиги (РПЛ), протестуя против введения Fan ID.

«Фанатам ЦСКА не нужен Fan ID. Но последует ли категорический отказ от паспорта, сейчас неизвестно. Фанаты не знают, какой будет обстановка 1 июня и повлияют ли на ситуацию акции протестов», — сказал источник.